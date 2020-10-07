Üç hastayı öldüren hemşireye müebbet: Yüksek dozda insülin enjekte etmiş

Almanya’nın Münih kentinde mahkeme, bir hemşireye bakımlarından sorumlu üç hastayı öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse mahkum etti.

Fotoğraf: Reuters

Savcı, mahkemede, adı Grzegorz W. olarak açıklanan adamın hastalara yüksek dozda insülin enjekte ederek öldürdüğünü, daha fazla hastanın ölümünden sorumlu olduğundan şüphelendiklerini söyledi.

Reklam

Hastaların eşyalarını çaldığı da belirlenen sanık, üç hastayı öldürmenin yanı sıra iki kişiyi de öldürmeye teşebbüs etmekten suçlu bulundu.

Doktorlar, 87 yaşındaki bir hastanın vücudundaki iğne izinden şüphelenerek durumu açıklığa kavuşturdukları, hemşirenin kendisi de diyabet hastası olduğu için insüline erişebildiği belirtildi.

Polonya vatandaşı Grzegorz W.’nin ülkesinde iş bulamadığı için Almanya’ya gittiği kaydedildi.

Reklam

Geçen yıl, 85 hastayı öldürdüğü gerekçesiyle suçlu bulunan ve müebbete mahmum edilen hemşire Niels Högel uzun süre ülke gündeminden düşmemişti.