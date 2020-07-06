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Yaramazlara biraz batar!

Üç haftalık kızını boğarak öldüren anne tutuklandı

Kayseri’de üç haftalık Melek isimli kızını boğarak öldüren anne tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Pınarbaşı ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Ayşe Bülbül, üç hafta önce ilçede devlet hastanesinde doğum yapmasının ardından babasının evine gitti.

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Bülbül, dün sabah babasının yanına giderek çocuğunun nefes alamadığını söyledi. Eve çağırılan sağlık ekipleri, Melek’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Çelişkili ifadeler üzerine gözaltına alınarak Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen anne, ilk ifadesinde “Uyurken çocuğun üzerine yatmış olabilirim” dedi.

Ancak bir süre sonra Bülbül, kızını öldürdüğünü itiraf ederek “Ben bebeğimi boğdum” dedi.

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Sorgusunun ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Ayşe Bülbül, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Kayseri Devlet Hastanesi’nde otopsisi yapılan bebek ise ilçe mezarlığında toprağa verildi.

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