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Yaramazlara biraz batar!

Üç günlük yasağın detayları: 1 Mayıs’ta bakkal ve marketler 14:00’e kadar açık

İçişleri Bakanlığı, 1-3 Mayıs tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağının ayrıntılarını içeren genelgeyi yayınladı.

Fotoğraf: DHA

Bakanlık genelgesi, yasağın uygulanacağı 30 büyükşehir ve Zonguldak’ı içeren 31 kentin valiliğine gönderildi.

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Genelgeden satır başları şöyle:

*1 Mayıs’ta market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Bu işyerleri, 2 ve 3 Mayıs’ta kapalı olacak

*Vatandaşlar 1 Mayıs’ta araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidebilecek.

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*Ramazan ayı münasebetiyle 30 Nisan perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.

*1, 2 ve 3 Mayıs’ta ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri açık olacak.

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