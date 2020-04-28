Üç günlük yasağın detayları: 1 Mayıs’ta bakkal ve marketler 14:00’e kadar açık

İçişleri Bakanlığı, 1-3 Mayıs tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağının ayrıntılarını içeren genelgeyi yayınladı.
Bakanlık genelgesi, yasağın uygulanacağı 30 büyükşehir ve Zonguldak’ı içeren 31 kentin valiliğine gönderildi.
Genelgeden satır başları şöyle:
*1 Mayıs’ta market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Bu işyerleri, 2 ve 3 Mayıs’ta kapalı olacak
*Vatandaşlar 1 Mayıs’ta araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidebilecek.
*Ramazan ayı münasebetiyle 30 Nisan perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.
*1, 2 ve 3 Mayıs’ta ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri açık olacak.