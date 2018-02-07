Üç günlük açlık grevi: HDP’li kadın siyasetçilere ‘Afrin protestosu’ cezası

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’de sürdürdüğü harekatı protesto etmek amacıyla Kocaeli 1 nolu F Tipi Cezaevi’nde üç günlük açlık grevi yapan HDP’li kadın milletvekillerine, bir ila üç ay arasında değişen disiplin cezaları verildi.

DHA’nın haberine göre açlık grevi yapıp disiplin cezası alan 22 kadın tutuklu ve hükümlünün arasında vekiller Selma Irmak, Çağlar Demirel, Gülser Yıldırım, Burcu Özkan Çelik, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, eski Diyarbakır büyükşehir belediye eski Başkanı Gültan Kışanak, eski Tunceli belediye eski başkanı Edibe Şahin ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel bulunuyor.

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22 kadın tutuklu ve hükümlü siyasetçi, 24-25 Ocak tarihlerinde üç günlük açlık grevi başlattı. Adalet Bakanlığı’na yazdıkları dilekçeyle açlık grevine başladıklarını bildiren ve götürülen yemekleri almayan siyasetçiler hakkında soruşturma başlatıldı. Ardından da savunma yapmaları için de 25 Ocak günü tebligat yapıldı.

Soruşturma kapsamında disiplin kuruluna yazılı ve sözlü savunma veren 10 tutuklu ve hükümlü, Afrin operasyonunu protesto etmek amacıyla üç günlük açlık grevi başlattıklarını söyledi. Disiplin Kurulu kararında, 11 tutuklu ve hükümlünün Kürtçe ifade vermek istemeleri nedeniyle beyanlarının tutanağa geçirilmediği, bir hükümlünün ise savunma yapmadığı ifade edildi.

Disiplin Kurulu Başkanlığı’nca yapılan değerlendirmede, ceza infaz kurumunda sol terör örgütü hükümlülerinin toplu halde örgütsel dayanışma ve protesto amacıyla açlık grevi eylemi gerçekleştirdikleri belirtilerek, hükümlülerin dilekçelerinde gerekçeler öne sürerek yaptıkları eylemi meşrulaştırmaya çalıştıkları ifade edildi. Tutuklu ve hükümlülerin dağıtılan yemekleri almadığına dair tutulan tutanaklar ve açlık grevine başladıklarını belirttikleri dilekçeleri ile eylemi fiilen gerçekleştirdiklerinin anlaşıldığı belirtilen kararda, hükümlü tuluklulara sabit olan eylemleri gereğince disiplin cezası verilmesi gerektiği kaydedildi.

Bu doğrultuda Tuğluk ve Kışanak dahil 10 kişiye açlık grevi eylemini ilk defa gerçekleştirmeleri nedeniyle alt sınırdan bir ay bazı etkinliklere katılmaktan alıkonulma cezası verildi. Tuncel’in de aralarında bulunduğu 12 kişiyeyse, tekrar etmiş oldukları açlık grevi eylemi nedeniyle üç ay süreyle bazı etkinliklere katılmaktan alıkonulma cezası verildi.