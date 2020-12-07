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Yaramazlara biraz batar!

Üç gündür aradığı oğlunun cansız bedenini inşaatta buldu

Konya’da yaşayan Mehmet Boylu, üç gün gündür aradığı oğlu Oğuzhan Boylu’nun (19) cansız bedenini bir inşaatın suyla dolu asansör boşluğunda buldu.

Fotoğraf: DHA

Cumartesi günü Köprübaşı Polis Merkezi’ne giden Boylu, oğlunun gece eve gitmediğini ve haber alamadıklarını belirterek kayıp başvurusunda bulundu.

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Polis, kayıp gencin bulunması için çalışmasını sürdürürken baba Boylu da oğlunu gidebileceği bölgelerde aramaya başladı.

Boylu, bugün oğlunun arkadaşlarıyla sık sık gittiği Karakayış Caddesi’ndeki inşaata baktı. Asansör boşluğunda oğlunun hareketsiz yattığını fark etti.

Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Bulunduğu yerden çıkartılan Boylu’nun öldüğü belirlendi. Asansör boşluğuna düşmesi sonucu aldığı darbeyle mi veya sudan mı boğulduğu konusunun üzerinde durulan gencin, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.  

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Polis, cenazeyi Adli Tıp Kurumu’na gönderirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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