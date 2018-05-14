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Yaramazlara biraz batar!

Üç gün ulusal yas!

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Filistin’deki şiddet olayları nedeniyle üç gün ulusal yas ilan edildi.

Fotoğraf: Reuters

Yas kararını Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ duyurdu.

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Bozdağ, basın toplantısında “Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla üç gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir” dedi.

Bozdağ, Türkiye’nin İslam İşbirliği Teşkilatı’nı 18 Mayıs’ta olağanüstü toplantıya çağırma kararı aldığını söyledi.

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Sözcü, Türkiye’nin Tel Aviv ve Washington büyükelçilerinin istişare amacıyla Ankara’ya çağrıldığını belirterek Meclis’te de 15 Mayıs’ta olaylarla ilgili özel oturum düzenleneceğini kaydetti.

Bozdağ, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun da toplantıya çağırılacağı bilgisini verdi.

ABD, bugün büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıdı. Elçilik törenle açılırken, Filistinliler de sokaklara çıkarak gösteri yaptı. İsrail’in saldırıları sonucunda onlarca insan hayatını kaybetti, yaklaşık 2 bin 500 kişi yaralandı.

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