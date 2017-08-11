Üç gün doldu: HBO, ‘Game of Thrones’u sızdıran korsanlara 250 bin dolar teklif etti

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Merakla beklenen yedinci sezonu başlayan fenomen dizi ‘Game of Thrones’un yayıncısı HBO, pazar gecesi yayınlanan bölümünü günler önce sızdıran bilgisayar korsanlarına 250 bin dolar teklif etti.

Altı yıldır HBO’nun en çok izlenen dizilerinden ‘Game of Thrones’un yedinci sezonu 16 Temmuz’da izleyiciyle buluştu.

Reklam

Bilgisayar korsanları, geçen haftanın başında dizinin henüz yayınlanmamış bir bölümünün senaryosunu çaldıklarını duyurmuştu. ‘The Spoils of War’ adlı bölüm, sosyal medya platformu Reddit’e yüklenmiş, HBO, sızıntının siber saldırıyla ilgili olmadığını açıklamıştı.

HBO’dan fidye isteyip üç gün süre tanıyan bilgisayar korsanlarının 1.5 terabaytlık veri çaldıkları açıklamasının aksine HBO, e-posta sisteminin tamamen ele geçirildiğine inanmadıklarını duyurdu. Sızdırılan veriler arasında, ‘Game of Thrones’ oyuncularının kişisel iletişim bilgileri de bulunuyor.

CNBC’nin aktardığına göre kanalın kendilerine 250 bin dolar teklif ettiğini gösteren mail’i yayınlayan korsanlar HBO’dan 6 milyon dolar fidye istiyor.

HBO’dan henüz bir açıklama yok.