Üç gün arayla eşini ve oğlunu kaybetti: Bu çirkin virüs ailemi elimden aldı

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan Sandy Brown, Covid-19 tedavisi gören 20 yaşındaki oğlu ve 59 yaşındaki kocasını üç gün arayla kaybetti.

Fotoğraf: Facebook

Grand Blanc kentinde yaşayan Brown’ın eşi Freddie Lee Brown Jr. mart ortasında halsizlik ve öksürük gibi Covid-19 belirtileriyle hastaneye gitti. Testi pozitif çıktı. Kısa sürede durumu ağırlaşan Lee Brown Jr. solunum cihazına bağlandı ve 26 Mart’ta hayatını kaybetti.

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Sandy Brown’un tek çocuğu olan oğlu Freddie Lee Brown III, babasından kısa süre sonra ateş ve öksürük şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Babasının tedavi gördüğü Ascension Genesys Hastanesi’nde tedavi altına alınan Lee Brown III, o öldükten üç gün sonra Covid-19’a yenik düştü.

“Tüm ailemi kaybettim” diyen Sandy Brown, oğlunun astımı olduğunu belirtti. Yaşadığı acıyı tarif etmekte güçlük çektiğini anlatan Brown, “Bu çirkin virüs benim ailemi elimden aldı. Çok büyük bir acı yaşıyorum” dedi ve herkese virüsün bulaşmasını engellemek için gerekli önlemleri almaları yönünde çağrı yaptı.

ABD’de 21 bin 500’e yakın kişi hayatını kaybetti, 500 bini aşkın vaka var.