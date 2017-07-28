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Üç GSM operatörüne ‘rekabet’ soruşturması

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Rekabet Kurulu, GSM operatörleri Turkcell, Vodafone ve Avea hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturmanın gerekçesi ise toplu kısa mesaj ihalelerinde kısa mesaj sonlandırma ücretlerinin altında teklifler vererek rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdıkları iddiası.

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Başvuru üzerine ön incelemeyi tamamlayan Rekabet Kurulu, şirketler hakkında Rekabeti̇n Korunması Hakkında Kanunun ‘hakim durumun kötüye kullanılması’ başlıklı 6’ncı maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar verdi.

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