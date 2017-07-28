Üç GSM operatörüne ‘rekabet’ soruşturması

Rekabet Kurulu, GSM operatörleri Turkcell, Vodafone ve Avea hakkında soruşturma başlattı.
Soruşturmanın gerekçesi ise toplu kısa mesaj ihalelerinde kısa mesaj sonlandırma ücretlerinin altında teklifler vererek rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdıkları iddiası.
Başvuru üzerine ön incelemeyi tamamlayan Rekabet Kurulu, şirketler hakkında Rekabeti̇n Korunması Hakkında Kanunun ‘hakim durumun kötüye kullanılması’ başlıklı 6’ncı maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar verdi.