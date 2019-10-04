Üç giyim firması peş peşe konkordato istedi

ALİ YILMAZ

Türkiye genelinde İmza adıyla 53 mağazası ve 150’den fazla bayisi bulunan giyim markası Taşkınırmak Giyim için konkordato talep edildi. Mahkeme, grubun iki şirketi için üç aylık geçici mühlet verdi, konkordato komiseri ataması yaptı. Taşkınırmak’ın yanısıra Marka Park mağazaları ve Vepa Spor da konkordato talep etti.

Tekstil sektöründe 30 yıla yakın bir süredir faaliyet gösteren Hataylı Taşkınırmak ailesi, mali darboğazı aşamayınca mahkemeye başvurdu. Taşkınırmak Giyim Sanayi Ve Ticaret AŞ ve Tagisa Giyim San. ve Tic. Limited Şti. için konkordato talep edildi. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan davada, şirketlere yönelik konkordato kararı verilmesi halinde, faaliyetlerin yeniden etkin bir biçimde yürütülebileceği kaydedildi. Mahkeme, başvuru sonrası iki şirkete yönelik tedbir kararı verdi. Bu kararla birlikte şirketler hacizlere karşı korumaya alınmış oldu. Mahkeme iki şirket için üçer aylık geçici mühlet verdi. Mahkeme şirket faaliyetlerinin denetimi için üç konkordato komiseri atadı.

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Aile şirketi konumundaki Taşkınırmak Giyim’in Türkiye genelinde İmza adıyla 53 mağazası ve 150’yi aşkın bayisi bulunuyor. Şirket, erkek giyim alanında sektörün önde gelen firmaları arasında.

Marka Park ve Vepa da konkordato istedi

Türkiye genelinde Marka Park adıyla 16 mağazası bulunan Marka Park Mağazacılık ve Pazarlama AŞ ve Vepa Group için de konkordato talep edildi. Gruba bağlı Vepa Aktif Spor Giyim A.Ş., DMR Giyim Kozmetik Ticaret Limited Şirketi ve sahipleri Ahmet Önder Öztarhan, Burak Öztarhan ve Mehmet Tuncer Öztarhan’ın da konkordato kapsamına alınması talep edildi.