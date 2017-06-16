Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Üç gazeteci tam beş aydır iddianamesiz cezaevinde!


 

Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın maillerinin sızdırılmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan üç gazeteci, tam beş aydır iddianamesiz tutuklu bulunuyor.

Okatan, Yoksu, Çelik, Kanaat, Sargın ve Öğreten.

Diken’in eski editörü Tunca Öğreten, DİHA Haber Müdürü Ömer Çelik, BirGün çalışanı Mahir Kanaat, DİHA muhabiri Metin Yoksu, Yolculuk Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın ve ETHA Sorumlu Müdürü Derya Okatan, 25 Aralık 2016’da eş zamanlı baskınlarla sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gözaltındaki gazeteciler ilk beş gün avukatlarıyla da görüştürülmedi. Soruşturma savcısının izinde olduğu da ortaya çıktı. Gazeteciler, gözaltında banyo ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlük çekti.

…ve tutuklama

Öğreten, Kanaat ve Çelik.

Gazeteciler nihayet, 24 günlük gözaltı süresinin ardından 17 Ocak’ta adliyeye sevk edildi.

Öğreten, Çelik ve Kanaat 18 Ocak’ın ilk dakikalarında ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklanırken, Yoksu, Sargın ve Okatan ‘yurt dışına çıkış yasağı’ konularak serbest bırakıldı.

Mahkemenin tutuklama gerekçesinde gazetecilerin ‘seçilmiş meşru hükümeti yıpratmak amaçlı yayınlar yaptığı’ öne sürüldü.

Gazeteciler ise savunmalarında yaptıklarının sadece mesleki faaliyet olduğunu hatırlattı.

Üç ismin tutuklandığı soruşturma kapsamında, Almanya merkezli Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel de iki haftalık gözaltı süresinin ardından 27 Şubat’ta tutuklandı.

Neyle suçlandıklarını bilmiyorlar

Fotoğraf: Reuters

Bugün, ilk dalgada tutuklanan Tunca Öğreten, Mahir Kanaat ve Ömer Çelik’in Silivri Cezaevi’ndeki 150’nci günü. Gazeteciler tam beş aydır haberleri gerekçe gösterilerek cezaevinde tutuluyor. Buna rağmen haklarında henüz bir iddianame hazırlanmış değil.

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin verilerine göre ise 161 gazeteci tutuklu veya hükümlü olarak halen cezaevinde.

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