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Yaramazlara biraz batar!

Üç gazeteci gözaltına alındı

Gazeteciler Zeynep Kuray, İrfan Tunççelik ve Canan Coşkun dün akşam gözaltına alındı.

Fotoğraf: Cumhuriyet

Kuray, Mısır Çarşısı’nda açlık grevlerine dikkat çekmek için yapılan eylemi takip ederken, Tunççelik ise Bakırköy Hapishanesi önündeki Barış Anneleri’nin eylemini izlerken gözaltına alındı. Medyascope muhabiri, gazeteci Canan Coşkun (üstte ortada) ise 2015’teki bir haberi nedeniyle yargılandığı davada kesinleşen tazminat cezasına ilişkin tebligatın ulaşmamasından dolayı hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı.

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Gazeteci Eylem Nazlıer sosyal medya hesabında şu mesajı paylaştı: “Bugün haber takibi sırasında gazeteci Zeynep Kuray ve Mezopotamya Haber Ajansı muhabiri İrfan Tunççelik gözaltına alındı. Kolluk kuvvetleri tarafından görüntü çekmemiz engelleniyor, tehdit ediliyoruz, gözaltına alınıyoruz. Ama birileri hala basın özgürlüğünden bahsediyor, komik.”

Gazeteci Dayanışma Ağı’nın sosyal medya hesabı aracılığıyla aktardığına göre Canan Coşkun, hakim ve savcılara lüks konut satışına ilişkin yaptığı haber nedeniyle verilen 12 bin 600 liralık para cezasının infazı için çıkarılan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındı. Coşkun’un geceyi karakolda geçirdiği ve bugün hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın, Coşkun’un gözaltına alındığı polis noktasına gelerek bilgi aldığı da paylaşıldı.

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