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Yaramazlara biraz batar!

‘Üç fidan’ anıldı: ‘Duvarda adalet yazıyor, ona gülüyorum’

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Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idamlarının 46’ncı yıldönümünde mezarlarının başında anıldı.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre 6 Mayıs 1972’de idam edilen üç isim için Ankara Yenimahalle’de bulunan Karşıyaka Mezarlığı’nda anma töreni yapıldı.

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Törene CHP teşkilatlarının, sivil toplum örgütlerinin ve bazı sendikaların üyeleri katıldı. Anma etikliğine katılanlar, sloganlar atarak, mezarlara karanfil bıraktı. Mezarlık içine kurulan platformda yapılan konuşmaların ardından tören sona erdi.

Anma programı boyunca çevik kuvvet ekipleri de mezarlık çevresinde bulundu.

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Kılıçdaroğlu: Cesur yüreklerdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kişisel Twitter hesabından, “Ülkemizin bağımsızlığı uğruna çıktıkları yolda aramızdan kopartılan, kendi kaderlerini memleketin kaderiyle eşitleyen cesur yüreklerdi” diye yazdı.

İnce: Kahramanlara saygı

CHP’nin 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı Muharrem İnce de, Deniz Gezmiş ve arkadaşları için, “Tam bağımsız Türkiye mücadelesinin kahramanlarını saygıyla anıyorum. Mücadelemiz devam ediyor!” dedi.

Beştaş’tan alıntı

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını, yargılandıkları davada yaşanan bir dialogu aktararak andı: “-Hakim-Niye gülüyorsun? Deniz Gezmiş- Duvarda adalet yazıyor ona gülüyorum. (Hala o adalet yazısı duruyor ve bizde gülüyoruz)”


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