Üç engelli öğrenciye tecavüzden yargılanan öğretmene 55 yıl hapis

ALİ YILMAZ

İstanbul’da engelli öğrencilerin müzik eğitimi aldığı bir merkezde üç kız öğrenciye tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanan 53 yaşındaki müzik öğretmeni Ramis Ekinci’ye 55 yıl hapis cezası verildi.

Ramis Ekinci

İstanbul Anadolu 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya göre, İBB’ye bağlı İSMEK’in bir merkezinde yaşanan olay geçen yılın ortasında ortaya çıktı.

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Zihinsel engelli öğrencilere yönelik cinsel istismarı kameraya yansıyan müzik öğretmeni Ekinci’yle ilgili durum, ilk olarak bağlı bulunduğu İsper İstanbul Personel Yönetim A.Ş.’ye bildirildi.

İlk olarak Ekinci’nin görev yeri değiştirildi. İBB müfettişlerinin raporu sonrası İSPER yetkilileri Ekinci hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma süreci devam ederken Ekinci 28 Kasım 2018’de tutuklanarak Maltepe Cezaevi’ne gönderildi.

Suçlamayı reddetti

Ekinci hakkında düzenlenen iddianame sonrası yargılamasına başlandı. Ekinci mahkemedeki savunmasında suçlamaların doğru olmadığını söyleyerek şunları anlattı: “Ben 11,5 yıldır bu kurumda çalışıyorum. Birçok ilçede çalıştım. Hakkımda hiçbir şikâyet yok. Hakkımdaki iddialar tamamen asılsız. Mağdurlara yönelik herhangi bir taciz veya istismarda bulunmadım. E. H. dokuz yıldır benim öğrencim. Ben bu çocuklarla İstanbul’da çok sayıda yere gittim. Çocukları sabah aldım, gece geç saatlerde getirdim. Şimdiye kadar hakkımda böyle bir suçlama olmadı.”

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Öğrenciler ayrıntılı anlattı

Mağdur öğrencilerden E.H.’nin annesi ifadesinde şunları anlattı: “Sanığın kızıma olan ilgisini kamera kayıtlarında gördüm. Olayı öğrendikten sonra kızımla görüşerek, bunu neden bana anlatmadığını sordum. Kızım da ‘Karısını sevmiyormuş, beni alacakmış’ dedi. Sanık ayrıca kızıma, ‘Senin annen çok sinirli bunu söylersen seni evden atar’ şeklinde sözler de söylemiş.”

E. H. ise ifadesinde öğretmeni Ekinci’nin kendisine yönelik istismara ilişkin “Sanık bana dokunmaya çalıştı. ‘Hanımı boşayacağım, seni alacağım’ şeklinde sözleri oldu. Göğüslerime dokunmaya başladı. Bunlar olurken sınıfta yalnızdık. Sanık benim pantolonumu çıkardı, cinsel ilişkiye girdi. Bunları yaparken sınıfın kapısını kilitliyordu” dedi.

‘Karımı boşayıp sizi alacağım’

Bir diğer mağdur 23 yaşındaki G.Y. ise ifadesinde şunları kaydetti: “Sanık benim öğretmenim olurdu. Ben yalnızken bana dokunmaya çalışıyordu. Göğsüme dokunmaya, beni öpmeye çalışıyordu. Bunlar sınıfın içinde teneffüs saatlerinde oluyordu. Ben istemediğimi söylüyordum. Bunları yaparken sınıfın kapısını kilitliyordu. Bu olayı her gün yapıyordu. ‘Karımı boşayacağım, arkadaşlarımla birlikte sizi alacağım’ diyordu. Bize, ‘Anne-babanıza söylemeyin. Eğer söylerseniz beni tutuklar hapse atarlar, bir daha yüzümü göremezsiniz’ diyordu.”

‘Okula gitmeye korkuyordu’

Aynı yaştaki mağdur M.B. de “Sanık bana, ‘Ablan gibi sen de tatlısın, ablanın güzel vücudu var’ dedi. Darbuka çalarken elimi tuttu” diye konuştu.

M.B.’nin annesi L.B. şöyle ifade verdi: “Olayın olduğu iddia edilen tarihlere yakın tarihlerde kızımın okula gitmek istemediğini hatırlıyorum. Kendisini servise dahi bindiremiyordum. Nedenini sorduğumda, burayı sevmediğini gitmek istemediğini korktuğunu söylüyordu. Bir keresinde okula, ablasıyla göndermiştim.”

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin raporunda üç öğrenci için de “Olayın anlam ve sonuçlarını kavrama yeteneğine sahip değil. Ruh ve bedensel olarak kendisini savunamaz” dendi.

Ceza çıktı

Mahkeme, yargılama sonucunda Ramis Ekinci’ye üç öğrenciye yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘basit cinsel saldırı’ suçlarından toplam 54 yıl dört ay 15 gün hapis cezası verdi.

Mahkeme Ekinci’nin tutukluluk halinin de devamına karar verdi. Ekinci’nin avukatları karar istinaf mahkemesi nezdinde itiraz etti.

‘Engellilerin korunmaya daha çok ihtiyacı var’

Bir kısım şikâyetçinin avukatı Sibel Tepret Ekşi şu değerlendirmelerde bulundu: “Zihinsel ve bedensel ayrımı yapmadan tüm engelli bireylerin toplumdaki diğer bireylere göre korunmaya ve topluma kazandırılmaya daha çok ihtiyaçları vardır. Engelli bireylerin maruz kaldığı cinsel şiddet ve istismar eylemleri, yaşadıkları bu haksız ve kötü muamelelerin en ağırı. Cinsel şiddetin ve cinsel istismarın kendini savunamayacak durumda olan engelli bireylerimize yapılması ise toplumun en karanlık yüzü… Mahkemenin verdiği cezanın toplum açısından caydırıcı olmasını, hem bir avukat hem engelli bir bireyin ablası olarak temenni ediyorum. Toplumda adeta büyük bir kara leke oluşturan bu tür vahim olayların bir daha yaşanmaması temel beklentim.”