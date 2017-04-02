‘Üç dakikayla hayatım bitti’: Geç kaldığı YGS’ye giremeyen öğrenci intihara kalkıştı

Muğla’da, üniversiteye girişin ilk aşaması olan Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) üç dakika geç kaldığı için giremeyen bir öğrenci bileklerini keserek intihar etmek istedi.

YGS’de bu yıl ilk defa başlayan uygulamayla, adaylardan, saat 10.00’da başlayan sınav için en geç saat 09.45’te okullara giriş yapmaları istenmişti.

Bu yıl sınava 102 bin 949 öğrenci giremedi. Geçen yıl bu sayı 61 bin 482 idi. Artışta ’15 dakika erken gel’ kuralının etkili olduğu belirtilmişti.

‘Üç dakikayla hayatım bitti’

Bodrum’da Gümbet mahallesi Oramiral Kemal Kayacan sokakta anneannesi ve annesiyle yaşayan 21 yaşındaki B.Ç., dün öğle saatlerinde mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla bileklerini kesti.

Odasında yaralı halde bulunan B.Ç., çağrılan ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumunun iyi olduğu öğrenilen genç, polise sözlü olarak şu ifadeyi verdi: “Üç dakikayla hayatım bitti. Aylarca bu sınava hazırlanmıştım. Çok başarılı olacağıma inanıyordum. O günden beri kendime gelemiyorum. Yaşama heyecanımı yitirdim. Kimse yaptığım olaydan sorumlu değil. Sevdiklerimi üzdüğüm içinde üzgünüm.”

‘Böyle bir delilik yapacağını söylüyordu’

Anneanne M.K., geç kaldığı için sınava giremeyen torununun psikolojisini şu sözlerle anlattı: “Torunum üç dakikayla sınavı kaçırdı. Çok iyi hazırlanmıştı, hayalleri vardı. Ancak okula vardığımızda uzun kuyruk nedeniyle üç dakikayla sınava giremeyince perişan oldu. O günden beri evden dışarı adımını atmadı. Çok ikna etmeye çalıştık. ‘Gelecek yıl yine girersin’ dedik. İngiltere’ye akrabasının yanına göndermeye çalıştık, kabul etmedi. İçine kapandı böyle bir delilik yapacağını söylüyordu. ‘Hayata küstüm yaşamak istemiyorum ben’ diyordu. Bugün de onu kanlar içinde gördük. Güçlükle müdahale edebildik. Hiçbir şey torunumun hayatından kıymetli değil. Gençlerimize yazık oluyor.”

Çanakkale’de intihar eden 18 yaşındaki Büşranur Kalaycı’nın da bir dakika geç kaldığı YGS’ye alınmadığı için bunalıma girdiği belirtilmişti.