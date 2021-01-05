Üç çocuğunu döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı: Savcılığa göre karısının ‘canını yakmak’ istemiş

Meksika’nın Hidalgo eyaletinde yaşayan bir kişi, karısının ‘canını yakmak amacıyla’ üç çocuğunu döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

Polisten yapılan açıklamada, adı Luis Alfredo ‘N’ olarak açıklanan adamın eşiyle kavga ettiği, üç, yedi ve sekiz yaşlarındaki üç oğlunu cumartesi günü öldürdüğü sonra da 1600 kilometre mesafedeki Sonora eyaletine kaçtığı belirtildi.

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Üç cinayetle suçlanan adam, iki eyaletin emniyet güçlerinin ortak çalışması sonucunda pazar günü yakalandı ve tutuklandı.

İki eyaletin savcılıklarının ortak açıklamasında adamın, eşinin ‘canını yakmak amacıyla’ çocukları öldürdüğünün düşünüldüğü belirtildi.

Açıklamaya göre Luis Alfredo ‘N’, çocukları öldürdükten sonra babasını arayıp suçunu itiraf etti. Babası da durumu polise bildirdi.