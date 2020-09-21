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Yaramazlara biraz batar!

Üç cinayetten aranan cezaevi firarisi yakalandı: Tanınmamak için imaj değiştirmiş

Adana’da farklı tarihlerde işlenen üç cinayetten aranan cezaevi firarisi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Polis, Adana’da, 8 Mart 2014’te Samet Dağoğlu, 27 Aralık 2017’de Serhat Aydemir ile 2016’da Bingöl’ün Genç ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kişinin öldürülmesi ile ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ ve ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ gibi birçok suçtan aranan İrfan Saygılı’nın (40), merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi’nde olduğu bilgisine ulaştı.

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Mahalleye çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Bölgeyi çembere alan polis, 2014’ten beri cezaevi firarisi olan Saygılı’nın evine operasyon düzenledi.

Yakalanan Saygılı’nın, tanınmamak için imaj değişikliği yaptığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Saygılı, daha sonra cezaevine gönderildi.

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