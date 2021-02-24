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Yaramazlara biraz batar!

Üç büyükelçi merkeze çekildi, ABD dahil dört ülkeye yeni büyükelçi atandı

Bazı büyükelçilerin görev değişikliği ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayınlandı.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, ABD nezdinde Türkiye Büyükelçisi Serdar Kılıç, İrlanda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Büyükelçisi Levent Murat Burhan ve Sırbistan nezdinde Türkiye Büyükelçisi Tanju Bilgiç merkeze alındı.

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Söz konusu kararla, ABD nezdinde Türkiye’nin Washington büyükelçiliğine Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Japonya nezdinde Tokyo büyükelçiliğine Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Korkut Güngen, Sırbistan nezdinde Belgrad büyükelçiliğine Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Hami Aksoy ve İrlanda Cumhuriyeti nezdinde Dublin büyükelçiliğine Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Hakan Olcay atandı.

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