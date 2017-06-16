Üç belediye başkanı görevden alındı

İçişleri Bakanlığı, Adana Ceyhan, Kayseri Sarıoğlan veAnkara Ayaş belediye başkanlarını görevden aldı.
Alemdar Öztürk, Ali Osman Yıldız ve Bülent Taşan hakkındaki kararlar, adli ve idari soruşturmalar nedeniyle alındı.
Ayrıntılar geliyor…
Yaramazlara biraz batar!
Eski MHP Milletvekili Meral Akşener, “Ülkemizde ana muhalefet lideri ‘adalet’ pankartı ile yürümek zorunda kalıyorsa, herkesin durup düşünmesi gerekir. Huzur ve adalet tesis edilmelidir” dedi.
Mali sıkıntılar nedeniyle kapanacağını duyuran Beyoğlu Sineması yönetimi, kamuoyunun da desteğiyle bir süre daha devam etme kararı aldı.
Avrupa Birliği’nin (AB) son dönemde ‘FETÖ’ konusunda daha ciddi duruş sergilediği ve konuyla ilgili Ankara’dan kanıtlar içeren dosya göndermesini istediği öğrenildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz ay Rakka’ya yapılan operasyonda IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’yi öldürmüş olabileceklerini açıkladı.
Ankara Tabip Odası, (ATO) ihraç edildikleri işlerine dönmek için öğretmen Semih Özakça’yla başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen’de kalp yetmezliği başladığını bildirdi. Gülmen ve Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmış, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı. Özakça’nın eşi Esra Özakça ve annesi Sultan Özakça da aynı tarihte açlık […]