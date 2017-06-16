Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Üç belediye başkanı görevden alındı


 

İçişleri Bakanlığı, Adana Ceyhan, Kayseri Sarıoğlan veAnkara Ayaş belediye başkanlarını görevden aldı.

Alemdar Öztürk,  Ali Osman Yıldız ve  Bülent Taşan hakkındaki kararlar, adli ve idari soruşturmalar nedeniyle alındı.

Ayrıntılar geliyor…

SON HABERLER

İki eğitimcinin açlık grevinde 100’üncü gün: Gülmen’de kalp yetmezliği başladı

  Ankara Tabip Odası, (ATO) ihraç edildikleri işlerine dönmek için öğretmen Semih Özakça’yla başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen’de kalp yetmezliği başladığını bildirdi. Gülmen ve Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmış, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı. Özakça’nın eşi Esra Özakça ve annesi Sultan Özakça da aynı tarihte açlık […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...