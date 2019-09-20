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Yaramazlara biraz batar!

Üç banka Türk Telekom’daki paylarının satışı için ABD’li bankaya yetki verdi

Akbank, İş Bankası ve Garanti BBVA, Levent Yapılandırma Yönetimi (LYY) sahipliğindeki yüzde 55’lik Türk Telekom paylarının satışı amacıyla ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley’i yetkilendirdiğini açıkladı.

Üç bankanın ayrı ayrı KAP’a yaptığı açıklamaya göre satış ile ilgili gerekli çalışmalar ve potansiyel yatırımcılarla görüşmeler başlatılacak ve satış sürecinde Ak Yatırım, Garanti Yatırım ve İş Yatırım yerel danışman olarak görev alacak.

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Ne olmuştu?

Lübnan siyasetine yön veren Hariri ailesinin, Suudi Telekom Şirketi’yle (STC) ortak olduğu Oger Telecom, 2005 yılında Türk Telekom’un yüzde 55’ini satın almıştı. Satın alma Oger Telecom’un Türkiye’de kurduğu Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ) adlı şirket üzerinden yapılmıştı.

OTAŞ, Türk Telekom’u satın almak için bankalardan kullandığı kredinin yeniden finansmanı için 2013’te aldığı 4.75 milyar dolar krediyi ödeyememişti.

Geçen aylarda konuya ilişkin yapılan toplantıya bankalar, hükümetten yetkililer, hukuk firmaları ve danışmanlık firmaları katılmış, toplantıda OTAŞ’a ait yüzde 55 Türk Telekom hissesinin bankaların ortaklığında kurulacak yeni şirkete devredilmesine yönelik plan öne çıkmıştı.

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Plana göre yeni şirkette bankalar, kredideki payları oranda hisseye sahip olacak.

OTAŞ’a verilen kredide Akbank yaklaşık 1.5 milyar dolar, Garanti 1 milyar dolar, İş Bankası ise 500 milyon dolar paya sahip.

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