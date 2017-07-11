Üç ayrı suçtan 20 yıla kadar hapsi istenen HDP’li Zana’ya beraat

‘Terör soruşturması’ kapsamında hakkında üç ayrı suçtan sekiz yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın beraatine karar verildi.

AA’nın haberine göre, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya, Zana katılmazken, avukatı hazır bulundu.

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Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında Zana’nın cezalandırılması yönünde dava açılmasına rağmen, sanığın üzerine atılı suçları işlediğine dair mahkumiyete yeterli şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı bir delil bulunmadığı gerekçesiyle bu suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Zana’nın avukatı İbrahim Çeliker, mahkemenin savcının mütalaasına ilişkin karar vermesini talep etti.

Mahkeme Zana’nın ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘suçu ve suçluyu övmek’ ile ‘kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama’ suçlarından Zana’nın eylemlerinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatine karar verdi.