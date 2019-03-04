Üç aylık PKK operasyonu bilançosu: 1956 gözaltı, 317 tutuklama

Son üç ayda PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 2 bine yakın şüpheli gözaltına alınırken bunların 317’si tutuklandı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

AA’nın haberine göre TSK, Emniyet, Jandarma ve MİT örgüte yönelik operasyonlarına kış aylarında da devam etti.

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Buna göre 1 Aralık 2018-28 Şubat 2019 tarihlerinde yurt çapındaki operasyonlarda 1956 şüpheli gözaltına alındı, 317 kişi tutuklandı.

183 PKK’lı öldürülürken üç güvenlik görevlisi operasyonlar sırasında hayatını kaybetti. Dört güvenlik görevlisi ile bir sivil de yaralandı.

Öldürülen, yakalanan ya da teslim olan PKK’lılar arasında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu bildirildi.

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Yine, 16 Aralık 2018-5 Şubat 2019 tarihlerinde PKK’nın barınma alanlarına yönelik 10 bin 659 operasyon düzenlendi.