Diken

Yaramazlara biraz batar!

Üç aylık kediye tecavüze üç yıl hapis talebi

 

İstanbul’da bir kediye tecavüz ederek ölümüne neden olmakla suçlanan 55 yaşındaki erkeğe üç yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Eyüpsultan ilçesinde üç aylık kedinin sahibi, 18 Haziran’da B.Ç. adlı şüpheliyi kediye tecavüz ettiği iddiasıyla polis şikayet etti. Gözaltına alınan B.Ç., 19 Haziran’da tutuklandı. Ölen kedinin iç organlarının tamamen parçalandığı belirlendi.

Reklam

İstanbul başsavcılığınca sürdürülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İddianamede, B.Ç.’ye ‘haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme’ suçundan dört aydan üç yıla kadar, ‘hayasızca hareketlerde bulunma’ suçundan da altı aydan bir yıla kadar hapsi istendi.

Reklam

Kanun gereği B.Ç. hakkında neticede üç yıla kadar hapis cezası istendi.

Suçlamayı reddetti

İddianameye göre şüpheli evde kedi-köpek beslemediğini, kediye ne yaptığını hatırlamadığını ve tecavüz etmediğini söyledi.

İddianamede asliye ceza mahkemesinde kabul edildi. B.Ç. 19 Temmuz’da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Çok sayıda hayvan hakkı savunucusu müdahillik talebinde bulundu.

Bu kez Hakkari: Gözleri oyulmuş köpek bulundu

‘Sözün bittiği yerdeyiz’: Tilkiyi kapanla yakalayıp sopayla döverek öldürdüler

Bu defa Adana: Ön patileri kesilmiş, ölü köpek yavrusu bulundu

Yavru köpeğin ölümünden sonra tutuklanan kepçe öperatörü tahliye edildi

Yavru köpeğin tedavisini yürüten veteriner: İş makinesi yapmış olamaz

Yavru köpeği öldürmekle suçlanan operatör: Ben yapmadım

Sakarya’daki yavru köpek… Bakan: Kesin iş makinesi; veteriner: Kaza süsü vermeyin

Yavru köpeğin ayağı kesilmişti: Kepçe operatörü tutuklandı

Bahçeli yavru köpek için konuştu: Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor

Vali son tespiti açıkladı: Köpek işkence sonucu öldürüldü, gereği yapılacak

Bacakları kesilmiş halde bulunan yavru köpek kurtarılamadı

SON HABERLER

Kabine kulisi: Vekiller istifa etmeyecek, Yıldırım Meclis başkanı, Şimşek belirsiz

AKP’de kabinede yer almaları için üç vekilin istifa ettirilmesi ihtimaline Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın soğuk baktığı, ‘son başbakan’ Binali Yıldırım’ın Meclis başkanlığına kesin gözüyle bakıldığı ve ekonomi yönetiminde sorumlu olan ancak milletvekili listesine alınmayan Mehmet Şimşek ve Naci Ağbal’ın durumunun belirsiz olduğu kulislere yansıdı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...