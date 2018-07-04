Üç aylık kediye tecavüze üç yıl hapis talebi

İstanbul’da bir kediye tecavüz ederek ölümüne neden olmakla suçlanan 55 yaşındaki erkeğe üç yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Eyüpsultan ilçesinde üç aylık kedinin sahibi, 18 Haziran’da B.Ç. adlı şüpheliyi kediye tecavüz ettiği iddiasıyla polis şikayet etti. Gözaltına alınan B.Ç., 19 Haziran’da tutuklandı. Ölen kedinin iç organlarının tamamen parçalandığı belirlendi.

Reklam

İstanbul başsavcılığınca sürdürülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İddianamede, B.Ç.’ye ‘haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme’ suçundan dört aydan üç yıla kadar, ‘hayasızca hareketlerde bulunma’ suçundan da altı aydan bir yıla kadar hapsi istendi.

Reklam

Kanun gereği B.Ç. hakkında neticede üç yıla kadar hapis cezası istendi.

Suçlamayı reddetti

İddianameye göre şüpheli evde kedi-köpek beslemediğini, kediye ne yaptığını hatırlamadığını ve tecavüz etmediğini söyledi.

İddianamede asliye ceza mahkemesinde kabul edildi. B.Ç. 19 Temmuz’da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Çok sayıda hayvan hakkı savunucusu müdahillik talebinde bulundu.