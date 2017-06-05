Üç aydır tedavi olmayı bekleyen HDP’li Baluken’in tutukluluğuna devam kararı

Sağlık gerekçesiyle tahliyesini isteyen HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken’in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Baluken Bingöl başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında 4 Kasım’da tutuklanmış, 30 Ocak günü yapılan ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, ancak savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.

‘Fizik tedavi olmam gerekiyor’

‘Terör örgütü üyeliği’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Baluken yargılandığı konuşmaların tamamen kürsü dokunulmazlığı ve yasama sorumsuzluğu kapsamında olduğunu belirterek şöyle dedi: “Tüm konuşmalarım parti tüzügünde olan içeriklerdir. Demokratik özerkliği tüm Türkiye için bir çözüm projesi olarak sunduk. Demokratik Toplum Kongresi komisyonlarında resmi üye değilim. Yaptığım faaliyetlerin tümü HDP’nin parti çalışmalarıdır. Yasadışı bir çalışma yapmadım. Üç aydır fizik tedavi olmam gerekiyor. Ancak cezaevi koşullarında olamıyorum. Tahliyemi istiyorum.”

Mahkeme Baluken’in tutukluluk halinin devamına hükmetti. Dava ertelendi.