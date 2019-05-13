Üç aydır ödeme alamayan işçiler vince çıktı

Isparta’da önceki gün yevmiye verilmediği gerekçesiyle üniversite yerleşkesindeki inşaatın kule vincine çıkan işçiler bugün de eylem yaptı. Metrelerce yükseklikteki vince çıkan dört işçi, alacağının ödenmesini istedi. Polisin ikna çabaları sürüyor.

Fotoğraf: DHA

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Yerleşkesi’nde yapımı devam eden teknokent inşaatında demir ve kalıp işi yapan işçiler önceki gün vince çıkmıştı. İşçiler, bugün de eylemi sürdürdü.

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İşçiler İsmail Dil, İsmail Arslan, Muhammed Oralı ve Radi Çolak, metrelerce yükseklikteki kule vinç üzerinde bazen hareket ederek, bazen de oturarak inşaat firması yetkililerini bekledi. İşçileri görenlerin haber vermesi üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Karadere, işçilerin çoğunun üç aydan bu yana bir kuruş almadan çalıştığını, kiminin altı, kiminin 10 bin lira alacağı biriktiğini söyledi. Firma yetkililerine hiçbir şekilde ulaşamadıklarından söz eden Karadere, “Biz burada para beklerken firma tonlarca demiri şantiyeye gönderiyor. Para var ki bunu alıp gönderiyor. Bizim paramızı neden ödemiyorlar. Mübarek Ramazan gününde olacak iş mi?” diye sitem etti.

İşçiler tam yetkili biri gelip para ödenmesi konusunda güvence verinceye kadar eylemde kararlı.. Polis eylemlerini sürdüren işçileri ikna etmeye çalışıyor.