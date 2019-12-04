Diken

Yaramazlara biraz batar!

Üç aydır maaş alamayan Doğa Koleji öğretmenleri dersleri boykot etti

Doğa Koleji bünyesinde çalışan ve üç aydır maaşları ödenmeyen öğretmenler, tüm şubelerde dersleri boykot etti.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Türkiye genelinde yapılan boykot eylemine İstanbul, Ankara ve İzmir’deki kampüslerden çok sayıda öğretmen katıldı.

Reklam

Doğa Koleji’nin bir şubesinde müdür olarak görev yapan öğretmen kurumdan herhangi bir iflasın açıklanmadığını belirterek şöyle konuştu: “Alıcı ile anlaşamadıkları bir durum olduğunu, kolejin satışının gerçekleştiğini fakat deklare etmek için son bir pürüz kaldığını söylüyorlar. Bizler bir türlü Doğa Koleji’nin genel merkezine ulaşamadık. Hâlâ net bir açıklama alamıyoruz. Alıcı kim bilmiyoruz. Demirören Grubu’nun alacağını söyleyenler de var, Süzer Grup diyen de var. Türkveren’e geri verileceği de söylentiler arasında.”

Yaşanan durumdan dolayı mağdur olan öğrencilerin aileleri ve öğretmenler sosyal medya hesaplarından Doğa Koleji’ne tepki gösterdi.

130 kampüslü Doğa Koleji Süzer Grubu’na satılıyor

Süzer Grubu’ndan yalanlama: Doğa Koleji’ni satın almadık


SON HABERLER

Yekta Kopan: Sürdürülebilir içerik her zaman dünyayla bağ kuran içeriktir

Günümüzde enformasyon kaynakları ve eğlence platformları teknolojiyle beraber değişiyor ve gelişiyor. Özellikle Youtube içerik üretimi ve izleyici talepleri açısından uzun süredir çok fazla talep görmeye başladı. Youtube’da üretilen içeriklerin kalitesi tartışılsa da insanlar bu mecrada üretilen içerikleri ilgiyle takip ediyor. Dört yılı aşkın süredir Youtube’da Allianz Motto Müzik kanalında Noktalı Virgül programını yapan Yekta Kopan ile bu konuyu, dijital mecralar ve marka ilişkisini konuştuk.

CHP’liler Demirtaş’ı ziyaret etti: ‘Ölüm çıksa sağlık nedeniyle tahliye istemem’ demiş

Ederine F Tipi Cezaevi’nde rahatsızlanan HDP eski eş genel başkanını ziyaret eden CHP heyetindeki Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Selahattin Demirtaş’ın moralinin iyi olduğunu söyledi. Ağbaba, Demirtaş’ın cezaevi yönetimiyle ilgili şikayeti olmadığını, hastaneye gitmesindeki gecikmede Adalet Bakanlığı’nın ihmali olduğunu düşündüğünü belirterek, “Ölüm çıksa bile ben sağlık nedeniyle bir tahliye talebinde bulunmayacağım” dediğini anlattı.

Londra’daki ‘Dörtlü Zirve’ kısa sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın katılımıyla Suriye konulu Dörtlü Zirve, Londra’da yapıldı. Zirve, kısa bir toplantıdan sonra sona erdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...