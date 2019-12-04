Üç aydır maaş alamayan Doğa Koleji öğretmenleri dersleri boykot etti

Doğa Koleji bünyesinde çalışan ve üç aydır maaşları ödenmeyen öğretmenler, tüm şubelerde dersleri boykot etti.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Türkiye genelinde yapılan boykot eylemine İstanbul, Ankara ve İzmir’deki kampüslerden çok sayıda öğretmen katıldı.

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Doğa Koleji’nin bir şubesinde müdür olarak görev yapan öğretmen kurumdan herhangi bir iflasın açıklanmadığını belirterek şöyle konuştu: “Alıcı ile anlaşamadıkları bir durum olduğunu, kolejin satışının gerçekleştiğini fakat deklare etmek için son bir pürüz kaldığını söylüyorlar. Bizler bir türlü Doğa Koleji’nin genel merkezine ulaşamadık. Hâlâ net bir açıklama alamıyoruz. Alıcı kim bilmiyoruz. Demirören Grubu’nun alacağını söyleyenler de var, Süzer Grup diyen de var. Türkveren’e geri verileceği de söylentiler arasında.”

Yaşanan durumdan dolayı mağdur olan öğrencilerin aileleri ve öğretmenler sosyal medya hesaplarından Doğa Koleji’ne tepki gösterdi.



