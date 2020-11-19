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Yaramazlara biraz batar!

Üç aydır kayıptı; arkadaşı öldürüp evinin avlusuna gömmüş

Gaziantep’te üç aydır kayıp Mehmet Yalnızoğlu’nu (30), arkadaşının pompalı tüfek ile göğsünden vurarak öldürüp evinin avlusuna gömdüğü ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Nizip ilçesinde yaşayan Yalnızoğlu için üç ay önce yapılan kayıp başvurusu üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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Yalnızoğlu’nun son olarak E.S. isimli arkadaşı ile görüştüğü belirlemdi. Soruşturmayı derinleştiren polis, Yalnızoğlu’nu öldürdüğü bilgisi üzerine E.S.’yi gözaltına aldı.

Cinayeti itiraf eden E.S.’nin yalnız yaşadığı Şahinbey Mahallesi’ndeki adresine giden ekipler, evin avlusunda yeni beton dökülen yeri kazdı. Bir erkek cesedi bulundu; DNA analizi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 

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