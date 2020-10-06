Üç ayda 90 milyar liralık arsa satıldı; fiyatlar yüzde 35 yükseldi

Yaz aylarında Türkiye çapında 89 milyar liralık arsa satıldı. Fiyatlar 2019’un aynı dönemine göre yüzde 35 yükseldi.

Fotoğraf: Arşiv

Dünya’dan Leyla İlhan’ın haberine göre Türkiye çapında geçen yılın haziran, temmuz ve ağustos aylarında 46 milyar liralık arsa satışı yapılırken, bu yıl aynı dönemde satışlar neredeyse iki kat arttı.

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Bu satışların en yükseği 15.3 milyar lira ile İstanbul’da yapıldı.

İstanbul’u 7.5 milyar lira ile Ankara, 5.6 milyar lira ile İzmir izledi.

Bazı illerde talep iki ila üç kata çıkarken, arsa fiyatları da yüzde 35 oranında attı.

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Arsalara gösterilen rağbette başı çeken il ise yüzde 295 artışla Sinop oldu.

Sinop’u yüzde 242 artışla Kilis ve yüzde 238 artışla Kırıkkale’nin takip ettiğini belirtti.

Arsaya ilgi değer artışını da beraberinde getirdi.

Geçen yılın aynı dönemine göre arsa değerleri ülke genelinde ortalama yüzde 35’lik bir arttı.

En fazla artış yüzde 82 ile Sinop’ta görülürken, bu ili yüzde 79 ile Yozgat, yüzde 75 ile Ardahan ve yüzde 70 ile Tunceli takip etti.

En fazla yükselişin yaşandığı 20 il içinde en altta kalan Bayburt’ta bile yüzde 50’ye yakın değer artışı görüldü.