Üç ay tutuklu kalmıştı: ‘Örgüt üyeliği’yle suçlanan Prof. Dr. Gözaydın’a beraat

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını felsefe alanında tamamlayan ve daha sonra Montclair Üniversitesi’nde Lipman’ın kurucusu olduğu Çocuklar için Felsefe Enstitüsü’nde eğitim alan Özdemir’le, çocuklarla felsefe yapmanın kazanımları üzerine konuştuk.