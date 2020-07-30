Üç ay kala: Trump, başkanlık seçimlerinin ertelenmesini istedi

ABD Başkanı Donald Trump, anketlerde Demokrat Partili rakibi Joe Biden’ın açık ara gerisinde gittiği başkanlık seçimlerine üç ay kala erteleme önerdi.

Fotoğraf: Reuters

ABD Anayayası’nda yer alan başkanlık seçimi tarihinin değiştirilmesini gündeme getiren Başkan Trump, bir tweetle seçimin ertelenmesi önerisini ortaya attı.

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ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Reuters/Ipsos anketine göre, Demokratların adayı Joe Biden, sekiz puan farkla Trump’ın önünde.

Kapsamlı şekilde posta yoluyla oy kullanma nedeniyle 2020’nin seçim tarihinin en yanlış ve hile dolu yılı olacağını, bunun ABD için büyük utanç oluşturacağını iddia eden Trump, insanların doğru düzgün, güvenli ve emin şekilde oy kullanabilmesine değin seçimin ertelenmesini üç soru işareti eşliğinde dile getirdi.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

Trump, bu tweeti hesabının sabitlenmiş tweeti haline getirdi.

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Erteleme için Kongre kararı gerekiyor

Ancak seçim tarihinin değiştirilebilmesi için Kongre kararı gerekirken, Federal Seçim Komisyonu üyesi Ellen Weintraub, Trump’ın seçim tarihini değiştirme yetkisinin bulunmadığını; zaten de tarihin değişmemesi gerektiğini söyledi.

Muhalefetteki Demokrat Partililer hemen öneriye sert dille karşı çıkarken tepkiler çığ gibi büyüdü. Bunun üzerine Trump’ın kampanya sözcüsü CNN’e ‘ABD Başkanı’nın sadece bir soru yönelttiğini’ dile getirdi.

Kampanya Sözcüsü Hogan Gidley, “Başkan sadece Demokratların tüm oylamayı postayla yapma ısrarının yarattığı kaosla ilgili bir soru ortaya attı” dedi.

Tweet, ekonomik daralma verileri sonrası geldi

Trump’ın tweeti ABD’nin Büyük Buhran sonrasının en kötü ekonomik daralmayı yaşadığının rapor edilmesinin hemen ardından geldi.

Bugün ABD Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı rapora göre yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32.9 oranında daralan ABD ekonomisi, nisan-temmuz çeyreğinde tarihinin en sert çeyreklik düşüşünü yaşadı. ABD’nin gayrisafi yurtiçi hasılasında (GSYH) tarihi düşüşü belgeleyen rapor, ‘corona’ pandemisinin etkisiyle ülke ekonomisinin 1930 Büyük Buhran’ından bu yana en kötü daralmayı yaşadığını gösterdi.

Demokrat Partililer, başkanlık seçimindeki adayları Joe Biden dahil, Trump’ın seçime müdahale edeceği kaygısıyla seçmenlerle oyları korumak için çeşitli hazırlıklar yürütüyor.