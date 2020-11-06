Üç ay içinde kriz bekleyenlerin oranı yüzde 75’e çıktı

Araştırma şirketi Konda’nın Moral Endeksi’ne göre önümüzdeki üç ay içinde ekonomik kriz bekleyenlerin oranı yüzde 75’e çıktı. Genel Müdür Bekir Ağırdır “2012 yılından beri oluşmuş en yüksek seviyelerden biri” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Jale Özgentürk Konda barometresinin ekim ayı verilerini Ağırdır’a yorumlatarak köşesine taşıdı.

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Ağırdır önümüzdeki üç ay için kriz beklentisinin artmasının ekonomide daralma anlamına geleceğini belirterek şunları söyledi: “Bu oran moral endeksini ölçmeye başladığımız 2012 yılından beri oluşmuş en yüksek seviyelerden biri. Ayrıca krizin bir yıldan fazla süreceğini söyleyenlerin oranı da yüzde 50’den fazla. Kriz beklemeyenlerin dörtte üçü iktidar bloku seçmeni. Ama bu kesimde de kriz beklentisi yükselme eğiliminde.”

Ağırdır, “Geçen ay geçinebildiniz mi” sorusuna verilen yanıtlarda bu ayki barometrede ‘kıt kanaat geçinme’ oranının yüzde 60’tan yüzde 53’e düştüğünü belirtti. Geçinemediğini veya ödemelerini yapamadığını belirtenler ise geçen aya göre yüzde 6 artarak yüzde 28 seviyesine çıktı.

Makarnaya yöneliş

Ağırdır, gıda seçiminde saptanan değişimleri ise şu sözlerle anlattı: “Tespit ettiğimiz iki değişim, halihazırda toplum sağlığını ve geçimini yakından ilgilendiriyor ve salgın döneminin ortaya çıkardığı eşitsizlikleri ortaya koyuyor. İlk olarak alt sınıflar gıda tercihi yaparken maliyeti çok daha fazla ön plana koyar hale gelmiş ve üst gelir sınıfı dışındaki tüm sınıflar makarnaya daha fazla yönelmiş. Ayrıca tüm gelir gruplarında daha az meyve, et ve balık yenmeye başlanmış. Beslenmedeki bu değişimler bir yandan insanların hanenin dirliğini korumakta zorlandığına işaret ediyor, diğer yandan dolaylı yollardan kalıcı etkileri olabileceğine dair ipucu barındırıyor.”