Üç ay daha: OHAL’i uzatan tezkere Meclis’e sunuldu

19 Temmuz’da sona erecek OHAL’in üç ay daha uzatılmasını öngören tezkere, Meclis başkanlığına sunuldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün ‘Ak Saray’da toplanan Milli Güvenlik Kurulu’nun OHAL’in uzatılması yönünde tavsiye kararı alması bekleniyor. Erdoğan geçen hafta OHAL’in üç ay daha uzatılmasının teklif edileceğini ve halen OHAL’e ihtiyaç olduğunu söylemişti. Cumhurbaşkanı, “Terörle mücadele ne zaman sona ererse OHAL de o zaman sona erecek” diye konuşmuştu.

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Darbe girişiminin ardından ilan edilen ve yaklaşık bir yıldır devam eden OHAL, uzatılma kararı Meclis tarafından da onaylandıktan sonra en az 19 Ekim tarihine kadar sürecek.

Bahçeli’den açık çek

CHP ve HDP’nin OHAL’e ilişkin eleştirileri sürse de, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘terörle mücadele’ devam ettikçe, OHAL’e destek sunacaklarını her fırsatta yinelemiş ve “Terörün kökü kazınıncaya, FETÖ ile hesaplaşma bitene kadar OHAL’e destek vereceğiz” demişti.