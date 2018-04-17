Üç ay daha: OHAL tezkeresi Meclis’e gitti

Bakanlar Kurulu, OHAL’in yedinci kez uzatılmasına dair tezkereyi Meclis’e gönderdi.

OHAL bugüne kadar üç aylık dilimler halinde altı kez uzatılmıştı. Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL’in süresi 19 Nisan’da doluyor.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu’nun (MGK) aldığı tavsiye kararı, Erdoğan başkanlığındaki bakanlar kurulunda ele alındı.

Bakanlar kurulunun ardından konuşan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu’nun tavsiye kararına uyarak, olağanüstü halin üç ay daha uzatılmasına ilişkin tezkereyi karara bağladı ve TBMM başkanlığına gönderdi. Eğer TBMM Genel Kurulu bu tezkereyi kabul ederse olağanüstü hal üç ay daha uzatılmış olacaktır” dedi.

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20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL’in yedinci kez uzatılmasına ilişkin başbakanlık tezkeresi, 18 Nisan’da Meclis genel kuruluna gelecek. Tezkerenin kabul edilmesi için 276 milletvekilinin oyu gerekiyor.