Üç ay daha: OHAL, 19 Ekim’e kadar uzatıldı

19 Temmuz’da sona erecek OHAL’in üç ay daha uzatılmasını öngören tezkere, Meclis’te kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün ‘Ak Saray’da toplanan Milli Güvenlik Kurulu, toplantı bitmeden OHAL’in uzatılması yönünde tavsiye kararı almıştı.

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Erdoğan geçen hafta OHAL’in üç ay daha uzatılmasının teklif edileceğini ve halen OHAL’e ihtiyaç olduğunu söylemişti. Cumhurbaşkanı, “Terörle mücadele ne zaman sona ererse OHAL de o zaman sona erecek” diye konuşmuştu.

Meclis’in bugünkü onayıyla OHAL dördüncü kez uzatıldı. Darbe girişiminin ardından ilan edilen ve yaklaşık bir yıldır devam eden OHAL en az 19 Ekim tarihine kadar sürecek.

Bahçeli’den açık çek

CHP ve HDP’nin OHAL’e ilişkin eleştirileri sürse de, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘terörle mücadele’ devam ettikçe, OHAL’e destek sunacaklarını her fırsatta yinelemiş ve “Terörün kökü kazınıncaya, FETÖ ile hesaplaşma bitene kadar OHAL’e destek vereceğiz” demişti.