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Yaramazlara biraz batar!

Üç askerin ‘dost ateşi’yle hayatını kaybettiği belde belediyesine kayyım atandı

Adıyaman’ın Kömür beldesi belediye başkanlığına kayyım atandı.

Kentte 16 Ağustos’ta zırhlı aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir asker hayatını kaybetmiş, yaralanan askerlere yardıma giden jandarmalardan üçü de diğer güvenlik güçlerinin açtığı ‘dost ateşi’ sonucu yaşamını yitirmişti.

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Olayın ardından Demokratik Bölgeler Partili (DBP) Kömür Beldesi Belediye Eş Başkanı Hüseyin Yuka ile HDP Gerger ilçe eş başkanları Mahmut Özdemir ve Hasan Tunç tutuklanmıştı.

DHA’nın haberine göre valilik, vali yardımcılarından Adem Kaya’yı belde belediyesine kayyım olarak atadı.

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