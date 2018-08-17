Üç askerin ‘dost ateşi’yle hayatını kaybettiği beldenin başkanı gözaltında

PKK operasyonu sırasında bir askerin el yapımı patlayıcının infilakı, üç askerin de ‘dost ateşi’ sonucunda hayatını kaybettiği Adıyaman’ın Kömür beldesinde DBP’li belediye başkanı Yusuf Yuka dahil dört kişi gözaltına alındı.

DHA’nın haberine göre gözaltılar ‘terör örgütüne yardım ve yataklık eden kişilere yönelik soruşturma kapsamında’ gerçekeşti.

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Evlerinde arama yapılan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Ne olmuştu?

Valiliğin yazılı açıklamasında merkeze bağlı Kuyucak köyü bölgesinde güvenlik güçlerine takviyeye giden jandarmaları taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK’lılarca döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettiği ifade edilmişti.

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Patlamada bir jandarma hayatını kaybederken bazı askerler de yaralanmıştı.

Valilik, daha sonra olanları şöyle anlatmıştı: “Bölgede bulunan diğer güvenlik birimlerimiz yaralı Jandarmalarımızı sivil araçla olay yerinden tahliye etmeye çalışırken, bölgede bulunan diğer güvenlik görevlilerimiz sivil aracı terörist unsurların olduğunu zannederek ve olay yerinden kaçmaya çalıştığını düşünerek, güvenlik birimlerimizin bulunduğu sivil araca ateş açması sonucu maalesef dost ateşiyle kazaen 3 kahraman evladımız şehit olmuştur. Şehit olan 4 Jandarmamıza Allah’tan rahmet kederli ailelerine sabır diliyoruz.”

Valilik, sekiz şüphelinin gözaltına alındığını da bildirmişti.