Uber’in rakibini ziyaret eden taksici başkan ‘ihanet’le suçlandı

Uber’in faaliyetlerinin yasaklanmasını isteyen İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, Uber’in en büyük rakibi Careem’in davetlisi olarak Dubai’ye gitti. ‘İhanet’le suçlanan başkan, “Para alan, sözleşme yapan şerefsizdir” dedi.

Toplantıda Careem’in taksicilere vereceği hizmetin konuşulup mutabık kalındığı öne sürüldü. Ziyareti doğrulayan Aksu, “Firmadan para alan, sözleşme yapan şerefsizdir” dedi.

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Taksiciler ile internet üzerinden yolcu taşıma uygulaması Uber arasındaki çekişme geçen mart ayında mahkemeye taşınmış, devreye bakanlığın da girmesiyle taşıma yönetmeliğinde Uber ve benzeri uygulamalara ağır yaptırımlar getirilmişti.

Uber araçlarına ceza işlemi devam ederken davanın yeni duruşması da dün gerçekleştirildi. Mahkeme Uber’e tedbir kararı vermeyerek davayı ileri bir tarihe erteledi.

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Yeni Şafak’tan Kenan Biter’in haberine göre davadan bir hafta önce önce Aksu danil dört kişilik bir heyet, Uber’in en büyük rakibi Careem’in davetlisi olarak 2-5 Kasım tarihleri arasında Dubai’ye gitti.

Dubai seyahatine ilişkin İstanbul Taksiciler Birliği, tüm üyelerine mesaj gönderdi. ‘Böyle ihanet görülmedi’ ifadesiyle başlanan mesajda, “Uber’i bitireceğim diyen Oda Başkanı ve yönetimi mesleği global hırsızlara satmak için Dubai’de” dendi.

‘On binlerce müşterinin datası tehlikede’

İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk da Aksu’nun ilk olarak toplantıyı inkar ettiğini,tepkiler üzerine doğruladığını belirtti.

Careem denen uygulamanın taksicilere hizmet vermesi için görüşme yapıldığını söyleyen Öztürk, Aksu’nun Dubai merkezli şirkete odanın parası olmadığı yönünde açıklamalarda bulunduğunu iddia ederek, “Türkiye’deki bir esnaf odasının iç işlerini Dubai’de bir şirkete anlatıyor olması çok acı bir durum” dedi.

Bu sistemlerin taksicilerin güvencesi taksi duraklarını bitireceğini öne süren Öztürk, Türkiye’de korsan taşımacılık yaptığı için binden fazla aracına ceza kesilen Careem’le yapılacak bir işbirliğinde on binlerce taksicinin müşteri datalarının uluslararası bir şirketin eline geçeceğini ve olası bir yol ayrımında taksicilik mesleğinin de geleceğinin tehlikeye girebileceğini söyledi.

Aksu: İspatlamayan namussuzdur

Konunun gündeme gelmesi üzerine açıklama yapan Aksu, Üsküdar’da düzenlenen taksici buluşmasında görüşmeyi doğruladı. Tüm masrafların Careem tarafından karşılanması şartıyla Dubai’ye gittiklerini söyleyen Aksu, burada söz konusu uygulamanın aplikasyonunu incelediklerini, taksilerin çalışma seklini ve operasyon merkezini yerinde gördüklerini belirtti.

Taksici esnafının kendilerine bir teşekkür borcu olduğunu çünkü Uber gibi korsan taşımacılık yapan Careem’in bu sektörden çekilmesini sağladıklarını söyleyen Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aksi takdirde bu firma ile de davalık olacaktık. Bu firma artık sadece taksilere hizmet veriyor. Taksici arkadaşlarımıza yollanan mesaja gelince yazılanları ispatlamayan namerttir. Firmadan para alan, sözleşme yapan, taksici esnafını satan da namussuz, şerefsizdir” dedi.