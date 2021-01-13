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Yaramazlara biraz batar!

Uber’e erişim engeli resmen kaldırıldı: Tüm İstanbullulara tekrar merhaba!

Telefon uygulaması aracılığıyla taksi hizmeti veren Uber, erişim engelinin resmen kaldırıldığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul 10’uncu Asliye Ticaret Mahkemesi, taksicilerin açtığı davada ‘haksız rekabet’ gerekçesiyle 16 Ekim 2019’da Uber’e erişim engeli getirmişti.

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İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13’üncü Hukuk Dairesi ise yeni karar oluşturarak 24 Aralık 2020’de Uber’in erişim engelinin kaldırılmasına karar vermişti. Böylece Uber’in sarı taksi hizmeti vermesinin önü açılmıştı.

Uber Türkiye, bugün Twitter hesabından paylaştığı duyuruda, kararın uygulamaya konduğunu bildirdi. Açıklamada, “Tüm İstanbullulara tekrar merhaba!” dendi.

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