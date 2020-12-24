Uber’e erişim engeli kalktı: Sarı taksi faaliyetlerine devam edebilecek

İstinaf mahkemesi, telefon uygulaması aracılığıyla taksi hizmeti veren Uber’e erişim engelini kaldırarak yeni karar oluşturdu.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul 10’uncu Asliye Ticaret Mahkemesi, taksicilerin açtığı davada ‘haksız rekabet’ gerekçesiyle 16 Ekim 2019’da Uber’e erişim engeli getirmişti.

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Tarafların itirazı üzerine dosyanın gönderildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13’üncü Hukuk Dairesi, geçen günlerde asliye ticaret mahkemesinin kararını kaldırarak yeni karar oluşturdu.

İstinaf, ticaret mahkemesinin Uber’in ‘XL araç’ hizmetinin haksız rekabet oluşturduğu görüşüne katıldı.

Daire, ‘davalılar tarafından www.uber.com.tr internet sitesi, mobil internet sitesi ve Uber isimli mobil uygulama üzerinden Uber XL isimli hizmetin sunulmasının haksız rekabet oluşturduğunun tespiti ile davalılar tarafından gerçekleştirilen söz konusu haksız rekabet eylemlerinin menine’ hükmetti.

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‘Sarı taksi hizmeti verebilir’

İstinaf, yerel mahkemenin Uber’in taksi uygulamasının haksız rekabet oluşturduğu yönündeki kararını ise kaldırdı. Yerel mahkemenin kararında sadece ‘XL araçlar’ üzerinde değerlendirmede bulunduğunu gerekçe gösteren daire, Uber XL ile ‘ubertaksi’ arasında bir ayrım yapılması gerektiğini, Uber’in ‘ubertaksi’ uygulaması üzerinden sarı taksilerle hizmet verebileceğine hükmetti.

Daire, kararın taraflar tarafından Yargıtay’a taşınabileceğini belirtti.

Uber ‘Yola devam’ dedi

Uber’in yazılı açıklamasında görüşlerine yer verilen bir Uber Global sözcüsü ise şunları dile getirdi: “Türkiye’ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi, Uber Taksi’yle faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul’daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz.”

İstanbul’da 2014’te hizmet vermeye başlayan Uber’i geçen yıla kadar 14 bin 500 taksi sürücüsü tarafından kullanıyordu. Telefon uygulaması ise toplamda ise 4.5 milyon kişi tarafından indirilmişti.