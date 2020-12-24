Uber’e erişim engeli kalktı: Faaliyetlerine devam edebilecek

İstinaf mahkemesi, telefon uygulaması aracılığıyla taksi hizmeti veren Uber’e erişim engelini kaldırdı.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul 10’uncu Asliye Ticaret Mahkemesi, taksicilerin açtığı davada ‘haksız rekabet’ gerekçesiyle 16 Ekim 2019’da Uber’e erişim engeli getirmişti.

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Uber’in yazılı açıklamasına göre, istinaf mahkemesi karara itiraz eden şirketi haklı buldu. Buna göre, erişim engeli kaldırıldı. Şirket, kararın ardından Türkiye genelinde faaliyetlerini sürdürebileceklerini duyurdu. Karar uyarınca taksicilerin açtığı dava baştan görülecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen bir Uber Global sözcüsü, şunları dile getirdi: “Türkiye’ye inanıyoruz ve bağlıyız. İstinaf mahkemesi, Uber Taksi’yle faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edebileceğimizi teyit ettiği için mutluyuz. Uygulamamızı İstanbul’daki tüm yolcu ve sarı taksi şoförlerine sunmaya devam edeceğiz.”

İstanbul’da 2014’te hizmet vermeye başlayan Uber’i geçen yıla kadar 14 bin 500 taksi sürücüsü tarafından kullanıyordu. Telefon uygulaması ise toplamda ise 4.5 milyon kişi tarafından indirilmişti.