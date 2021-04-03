Uber’e 1.1 milyon dolar ayrımcılık cezası

Yolcu taşıma uygulaması Uber 14 kez araca alınmayan görme engelli kişiye 1.1 milyon dolar (yakşalık 9 milyon lira) ödeyecek.

Fotoğraf: Reuters

ABD’nin San Francisco şehrinde yaşayan görme engelli Lisa Irving, 2018’de Uber şoförleri tarafından araca alınmadığını ya da rehber köpeğiyle birlikte yolculuk yapmasına izin verilmediği iddiasında bulunmuştu.

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Irving bu nedenle işe geç kaldığını ve sonucundan işten çıkarıldığını dile getirmişti.

İki kez şoförler tarafından sözlü tacize de uğradığını anlatan Irving, Uber’e şikayette bulunmasına rağmen ayrımcı tavrın sürdürüldüğünü ifade etti.

Avukatı, müvekkilinin açıkça ayrımcılığa maruz kaldığını belirterek Engelliler Yasası’nı (ADA) hatırlatıp görme engelli bir kişinin her yere rehber köpeğiyle gidebileceğini vurguladı.

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Şikayetle ilgili atanan arabulucu Uber’in şoförlerinin hareketlerinden sorumlu tutulamayacağı yönündeki savunmasını reddetti.

Hakem, Uber’in ‘sürücüleri üzerindeki sözleşmeye dayalı denetimi ve çalışanlarını uygun şekilde eğiterek ayrımcılığı önleyememesi’ nedeniyle ADA ihlalinden sorumlu tutarak tazminat ödemesine karar verdi.