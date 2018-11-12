Ubercilerden taksiciler için ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten suç duyurusu

UBER sürücülerinin bağlı olduğu Lisanslı Taşımacılar Derneği Başkanı Metin Magriso, Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İstanbul başsavcılığına yaptıkları şikayetin ardından Magriso, Aksu için, “Açıklamalarıyla, taksici esnafını tahrik ederek UBER sisteminde çalışan sürücülere saldırmalarına yol açmıştır” dedi. Magrisa ayrıca ‘sosyal medya hesaplarından taksicileri UBER araçlarına saldırmak için örgütleyen’ hesaplar hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

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‘Arkadaşlarımız karşılık vermesin’

Aksu’nun “Mahkeme bizim lehimizde karar vermezse, bizim istediğimiz gibi sonuç almazsak sokakları yakar yıkarız, sabrımız taşar ” dediğini hatırlatan Magriso, saldırıya uğrayan UBER’cilere seslendi: “Arkadaşlarımızı sükunete davet ediyoruz. Saldırı olduğu zaman fiziki bir karşılık vermesinler, emniyet birimleriyle paylaşsınlar.”

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Bugün de Atatürk Havalimanı’nda taksi durağı kahyası olduğu iddia edilen bir şahıs, müşterilerinin valizlerini bagaja koymaya çalışan UBER sürücüsüne, “Senin ağzını burnunu kırarım” diyerek müdahalede bulunmuştu.