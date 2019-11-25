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Yaramazlara biraz batar!

Uber yasağı ve zammın etkisiyle taksi cirosu üç ayda yüzde 25 arttı

Uber’in Türkiye’deki faaliyetlerinin mahkeme kararıyla durdurulması ve taksimetre ücretlerine eylül başında yüzde 25 zam yapılmasıyla taksilerin günlük cirosu üç ayda yaklaşık yüzde 25 arttı.

Taksici örgütleri Uber’e erişimin engellenmesi ve ‘haksız rekabetin tespiti’ için dava açmış, adliye önünde eylem yapmıştı. (Fotoğraf: DHA)

NTV’nin haberine göre İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu gelir artışını şöyle açıkladı: “Haklı mücadelenin bağımsız yargı tarafından tescil edilmesi, sektördeki belirsizliği de ortadan kaldırdı. Bunun olumlu etkisini tüm sektörde görmeye başladık. Bunun yanı sıra, özellikle bazı mahallelerde karşılaştığımız korsan taşımacılık uygulamalarına karşı da harekete geçildi. Bu yöndeki denetimlerin de son dönemde arttığını görüyoruz.”

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Bu uygulamaların taksici esnafının yüzünü güldürdüğünü söyleyen Eyüp Aksu şöyle devam etti: “Yaptığımız araştırmalarda son birkaç aydır yolcu memnuniyetinin de yükseliş trendine girdiğini gördük. Yapılan fiyat düzeltmesinin hemen ardından yolcuların taksi kullanımında bir miktar azalma görmüştük. Şimdi ise eski seviyelerin üzerine çıktık. Tabii bu taksici esnafımızın gelirlerini de artırdı. 3 ay öncesiyle karşılaştırdığımızda taksilerin günlük hasılatı yüzde 25 artmış durumda.”

Taksici örgütlerinin açtığı davada İstanbul 10’uncu Asliye Ticaret Mahkemesi telefon uygulaması aracılığıyla taksi hizmeti veren Uber’e erişimi engellemişti.

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