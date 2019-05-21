Diken

Yaramazlara biraz batar!

UBER sürücüsünün darp edilme anları kamerada

İstanbul Havalimanı’nda taksiciler tarafından bir UBER sürücüsünün darp edildiği anlar sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fotoğraflar: DHA

Görüntülerde, UBER sürücüsü Onur Yücel’in hakaretlere maruz kalıp darp edildiği görülüyor. 

Reklam

UBER sürücüsü Onur Yücel için Cendere Yolu’nda toplanan bir grup UBER sürücüsü dün gece saatlerinde eylem yaptı.

Meslektaşlarına yönelik saldırıya tepki olarak, Hasdal’da araçlarıyla birlikte toplanıp konvoy halinde İstanbul Havalimanı’na gitmeyi planlayan bir grup UBER sürücüsü güvenlik güçlerinin tedbir ve denetimleri nedeniyle Hasdal yerine Cendere Yolu’nda toplandı.

Grup, gazetecilere açıklamalarda da bulundu. Meslektaşlarına yönelik saldırıları kınayan UBER’ciler, yetkililerden UBER’in faaliyet durumuyla ilgili de çözüm istedi. İstanbul Havalimanı’na konvoy halinde gitme düşüncesinden de vazgeçen UBER’ciler, eylemlerini oluşturdukları konvoyla şehir için kısa bir tur atarak tamamladılar.

Reklam

Uber, yeni havalimanında da taşımacılık yapmak istiyor

İstanbul’da Uber ve Scotty denetimi: Polis telefondan uygulamayı kontrol etti

Yer İstanbul: Taksici Uber şoförüne, hasta yakını doktora saldırdı

Erdoğan’ın Uber anısı: Başındaki randevu istedi, vermedim

Oto galeriler dertli: İstanbul’daki Uber araçlarının yüzde 70’i piyasadan çekildi

İstanbul’da Uber ve Scotty denetimi: Sürücü ve yolculara toplamda 96 bin lira ceza

Erdoğan Uber’i ‘bitirdi’: Öyle bir şey yok, taksilerimizin hakkını yedirtmeyiz

Bakanlıktan sonra İBB de Uber’e karşı ‘önlem aldı’: Yolcu bildirmek zorunlu

Uber şoförleri isyanda: İstanbul’daki ‘plaka çetesi’ne devlet teslim olmamalı

Beş ayda büyük artış: Uber’e dahil olan araç sayısı iki kattan fazla arttı

Bakanlığın ‘engellemeye’ çalıştığı Uber: İş ortağı olarak Türkiye’ye bağlıyız

Taksiciler ‘yaptırım’dan memnun: UBER bitmiştir, erişim engeli de istiyoruz

Bakanlıktan ‘UBER’e yaptırım: Araç sahibine belge iptaliyle iki yıl yasak

SON HABERLER

Olçok’un eşinden Erdoğan’a: Hakkımı helal etmiyorum

AKP’nin yükselişinde önemli paya sahip reklamcı Erol Olçok’un eşi Nihal Olçok AKP’nin kendisine yönelik kampanyası üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Hakkımı helal etmiyorum, beni düşürdüğünüz duruma bakın” diye mesaj attı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...