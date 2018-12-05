Uber Ortadoğu’ya ayak uyduruyor: Minibüs ve otobüs hizmeti 2019’da

Akıllı telefonlar üzerinden araç çağırma uygulaması Uber, Mısır’da minibüs hizmeti sağlayacağını duyurdu.

Uber’in minibüse geçiş kararı en büyük rakibi Dubai merkezli Careem’in ‘Careem Bus’ adlı toplu taşıma hizmetine başlayacağını açıklamasından bir gün sonra geldi.

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Uber Lite adında yeni bir telefon uygulaması daha çıkaran şirket, yeni minibüs ve otobüs hizmetine 2019’un ilk aylarında başlayacak. Uber yeni toplu taşıma hizmeti için Kahire’de eylülden bu yana deneme sürüşleri yapıyordu.

Euronews’ün haberine göre, şirketin icra kurulu başkanı Dara Khosrowshahi, Kahire’ye yaptığı ziyaret sonrası hızla büyüyen düşük bütçeli toplu taşıma hizmetine yatırım yapacaklarını belirterek, “Dünyada ve Mısır’da Uber’in sağladığı hizmete ulaşamayan milyonlarca insan bulunuyor. Bu yeni uygulamayla müşterilerin bu hizmetlerden çok daha kolay bir şekilde yararlanmasını sağlayacağız” dedi.

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100 milyon dolarlık yatırım yapılacak

Khosrowshahi, Mısır ve Ortadoğu pazarının Uber için çok önemli olduğunun altını çizerek bölgeye yatırım yapmayı sürdüreceklerini de söyledi. Ayrıca uygulamanın, şirketin sağladığı en düşük bütçeli hizmet olacağını bildirildi.

Yaklaşık 100 milyon nüfusa sahip Mısır’da beş milyon aktif kullanıcı olan Uber, yeni hizmeti için Mısır’a yaklaşık 100 milyon dolar yatırım yapacak. Mısır, araçların yaptığı sefer sayısı bakımından Uber’in dünya üzerindeki en büyük 10 pazarı arasında yer alıyor. Şirketin ülkede yaklaşık 90 bini aşkın sürücüsü var.