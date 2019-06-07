Uber New York’ta helikopter seferlerine başlıyor

Araç paylaşım uygulaması Uber, New York’ta helikopter seferlerine başlayacak. Sekiz dakikalık tek yön yolculuğun ücreti, yer transferleri de dahil toplam 200 ila 225 dolar olacak.

Fotoğraf: Uber

New York Times’da yer alan habere göre, şirket Uber Copter adını verdiği hizmetini 9 Temmuz’da başlatıyor. Yeni hizmet yine Uber uygulaması üzerinden alınabilecek.

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İlk güzergah Güney Manhattan ile Kennedy Uluslararası Havalimanı arası olarak belirlendi.

Şirketin üç yıl önce duyurduğu havayolu araç çağırma hizmeti Uber Elevate’in direktörü Eric Allison konuya ilişkin şunları söyledi: “Bu birçok yolcunun her gün yaptığı bir yolculuk ve Uber Copter hizmeti ile bu yolculara ciddi ölçüde zaman kazanma fırsatı yaratıyoruz.”

Şu anda Uber Copter’ın yaptığı bu sekiz dakikalık uçuş, kara yolu üzerinden trafiğin yoğun olduğu saatlerde en az bir saat sürüyor ve bazen iki saati bile aşabiliyor.

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Allison nihai planlarının Uber Copter’i daha fazla Uber kullanıcısına ulaştırmak ve hizmeti farklı şehirlere de yaymak olduğunu aktardı.

Öte yandan Uber Copter’i herkes kullanamayacak. Uber’in ABD’deki özel sadakat programı Uber Rewards üyeleri – Platinum ve Diamond üyeler – Uber helikopter seyehatine şimdilik tek hak kazanan kullanıcı grubu olacak. Rezervasyonlar beş gün öncesinden yapılabilecek. Helikopterler beş kişiye kadar alabilecek ve trafiğin en yoğun olduğu saatlerde faliyet gösterecek.