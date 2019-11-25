Uber, Londra’daki lisansını kaybetti

Londra Ulaştırma Dairesi (TfL), telefon uygulaması aracılığıyla taksi hizmeti veren Uber’in lisansını yenilemeyeceğini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

TflL’den yapılan açıklamaya göre kararın gerekçesi Uber’in lisanssız ve sigortasız şoför çalıştırması ve bu nedenle yolcuların güvenliğini tehlikeye atması.

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Açıklamada lisanssız sürücülerin başka sürücülerin hesabı üzerinden kendi fotoğraflarını yüklediği, bunun da yolcuların lisanslı sürücüler yerine farkında olmadan başka kişilerin aracına binmesine yol açabileceği belirtildi. Bu durumun en az 14 bin yolculukta gerçekleştiği vurgulandı.

Uber Kuzey Avrupa Bölgesi Genel Müdürü Jamie Heywood, kararın ‘sıradışı ve çok yanlış’ olduğunu öne sürerek temyize götürüleceğini belirtti.

Heywood, Uber’in Londra’daki faaliyetlerine 3.5 milyon kullanıcısı ve 45 bin lisanslı şoförü adına normal bir şekilde devam edeceğini açıklayarak, “Sorunun çözülmesi için TfL ile her türlü işbirliğine hazırız” dedi.

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Uber Türkiye’de de faaliyetlerini durdurmuş, İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği’nin şikayeti üzerine İstanbul 10. Asliye Mahkemesi haksız rekabete yol açtığı iddiasıyla Uber’e erişimi engellemişti.