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Uber kaza sonrası sürücüsüz araçlarının ‘fişini çekti’

 

Akıllı telefonlar için üretilen taksi uygulaması Uber, sürücüsüz araçlarını trafikten çekti.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’de yer alan habere göre şirket bu kararı ABD’nin Arizona eyaletindeki bir trafik kazasının ardından aldı. Uber, kaza anında aracın sürücüsüz modda ilerlediğini belirtirken kimsenin herhangi bir yara almadığı da açıklandı.

Eyalet polisi, kazaya ‘şerit değişikliği’nin yol açtığını belirlerken şu açıklama yapıldı: “Kaza, Uber’e ait araç sola dönerken diğer araç ona yol vermediği için meydana geldi. Direksiyonda biri vardı ama kaza anında aracı kullanıp kullanmadığı henüz belli değil.”

Sürücüsüz araçlar, Arizona’nın yanı sıra deneme bölgeleri Pensilvanya ve Kaliforniya’dan da geri çekildi. Uber’in sürücüsüz araçlarında her ihtimale karşın bir şoför bulunuyor.

Şirkette son dönemde, üst düzey yöneticiler istifalarını sunmuştu.

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