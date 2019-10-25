U-19 liginde geriye düşen takıma antrenörden sıra dayağı!

Kayseri’de bir antrenörün U-19 (19 yaş altı) amatör lig maçının ilk yarısını geride kapatan takımın oyuncularını soyunma odasında darp ettiğine dair görüntüler ortaya çıktı.

Kayseri 1’inci Amatör Küme U-19 Ligi ekiplerinden Meysuspor, 2016-2017 sezonunda Kayseri İdmanyurdu’yla Vali Muammer Güler Stadı’na karşılaştı.

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Darp ve hakaret

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Meysuspor antrenörü Halit Kurt'un soyunma odasında oyuncularına uyguladığı şiddet ve hakaret görüntüleri ortaya çıktı. pic.twitter.com/wU886ChJZT — Biz10 TV (@Biz10TV) October 25, 2019

Maçın ilk yarısını 3-1 geride kapatan Meysuspor’un genç oyuncuları, devre arasında teknik direktör Halit Kurt tarafından darp edildi. Kurt, ağlayan gençlere sırayla tokat attı, hakaret etti. Görüntüler üç yıl sonra ortaya çıktı. Kurt’un halen takımın başında olduğu öğrenildi.

‘Kabul etmiyoruz’

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Musa Soykarcı şunları söyledi: “Olay üç yıl önce yaşanmış. Her ne zaman yaşanırsa yaşansın böyle bir olayı kınıyoruz. Futbolculara yapılan bu davranışı asla kabul edemeyiz. Federasyon olarak detaylı açıklama yapacağız.”

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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’yi arayarak bilgi aldı.

Fanatik’te yer alan habere göre Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Kurt hakkında idari soruşturma başlattı. Teknik direktöre savcılık tarafından ceza soruşturması başlatılıp başlatılmadığına dair henüz bilgi yok.

Öte yandan Meysuspor maçı 5-3 kazandı.