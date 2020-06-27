TYT sonrası soru kitapçığını sosyal medyada paylaşan kişiye yasal süreç başlatıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonrasında sınava giren bir adayın soru kitapçığından bazı kısımları sosyal medyadan paylaşması üzerine yasal süreç başlattı.

Ankara’da öğrenciler ‘corona’ tedbirleriyle sınava girerken (Fotoğraf: AA)

Saat 10:15’te başlayan ve ‘corona’ önlemlerinin alındığı sınavda 2 milyon 437 bin 119 öğrenci ter döktü. Sınav nedeniyle saat 15:00’e kadar sokak kısıtlaması uygulanmıştı.

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ÖSYM’nin Twitter hesabındaki açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sınav tamamlandıktan sonra, sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Paylaşımlarda kitapçık numarası da belli olup sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır. Yarın YKS’nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır. ÖSYM Başkanlığı olarak yarın gerçekleştireceğimiz AYT ve YDT oturumlarında tüm adaylarımıza başarılar dileriz.”

YKS’nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise yarın saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Yarın da saat 09:30’dan 18:30’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.